PlayStation Store, offerte del 7 maggio 2020

PlayStation Store lancia una nuova serie di offerte con la promozione denominata, non a caso, Gemme Preziose. Lo scopo dell'iniziativa è infatti quello di far riscoprire dei gioielli nascosti, giochi PS4 a cui magari finora non avevate prestato attenzione ma che meritano senz'altro l'acquisto, specialmente a questi prezzi. Una descrizione che calza a pennello a Control (29,99 euro anziché 59,99), l'action shooter in stile metroidvania sviluppato da Remedy Entertainment, che in questa occasione viene proposto con uno sconto pari al 51%: non è la cifra più bassa di sempre, ma poco ci manca. Parliamo in ogni caso di un affare, considerata la qualità del gioco, capace di miscelare una narrazione suggestiva e affascinante (peccato solo per la mancanza di un doppiaggio in italiano) a meccaniche sparatutto di grande spessore. La protagonista dell'avventura, Jesse Faden, può infatti affrontare i propri nemici non solo utilizzando la versatile Arma di Servizio, con le sue differenti configurazioni sbloccabili, ma anche una serie di poteri telecinetici che le consentono di sollevare a mezz'aria e scagliare oggetti, creare delle barriere dai detriti e persino volare.

Bloodstained: Ritual of the Night Restando in tema metroidvania, Bloodstained: Ritual of the Night (19,99 euro anziché 39,99) è l'ultimo progetto diretto da Koji Igarashi, il padre di questo interessante sottogenere. Un gioco prodotto grazie a una campagna Kickstarter di grande successo, in cui vestiamo i panni di una giovane guerriera, Miriam, determinata a sconfiggere il perfido Gebel e le sue truppe demoniache, che hanno preso possesso di un enorme castello. L'avventura vanta un'impostazione action RPG particolarmente solida per via dei tantissimi poteri che il nostro personaggio può sbloccare nel corso della storia, e che aumentano non di poco la varietà dell'esperienza. Sul fronte tecnico ci si muove invece fra alti e bassi: se è vero che la colonna sonora merita solo applausi, la grafica del gioco mostra spesso il fianco a evidenti cadute di stile che tuttavia non compromettono il risultato finale.

Mutant Year Zero: Road to Eden Se amate gli strategici, Mutant Year Zero: Road to Eden (17,49 euro anziché 34,99) è senza dubbio uno dei migliori esponenti del genere, ispirato a grandi classici come XCOM ma caratterizzato da una propria personalità. Merito soprattutto della peculiare ambientazione post-apocalittica e dei suoi curiosi personaggi, tratti da un gioco di ruolo svedese molto popolare anche al di fuori del paese d'origine. La squadra che avremo il compito di controllare all'interno del gioco è infatti composta da un manipolo di animali antropomorfi, abili mercenari alle prese con uno scenario radioattivo in cui le risorse sono sempre più rare e chi le trova viene adeguatamente ricompensato. Tornare illesi dopo una sessione di raccolta è tuttavia meno facile di quanto si possa pensare, visto che là fuori chiunque può rivelarsi un nemico e affrontare un avversario al di sopra delle nostre possibilità può significare morte certa.

Thronebreaker: The Witcher Tales Presentato come la campagna in single player del celebre GWENT: The Witcher Card Game, Thronebreaker: The Witcher Tales (9,99 euro anziché 19,99) è senz'altro un titolo da tenere in considerazione grazie alle nuove offerte del PlayStation Store, specie se vi piacciono gli strategici a base di carte collezionabili. Le meccaniche sono infatti le stesse che i fan di GWENT conoscono bene, affiancate però da un affascinante comparto narrativo che le valorizza, raccontandoci una storia ambientata alcuni anni prima rispetto alla trilogia di The Witcher. Potremo dunque immergerci nell'universo creato da Andrzej Sapkowski e approfondire alcuni dei suoi protagonisti mentre lo esploriamo, dando vita a coinvolgenti scontri che tuttavia sembrano non vantare lo spessore tattico a cui i match competitivi ci avevano abituati, risolvendosi spesso con approcci molto diretti.

Life is Strange La splendida avventura creata da Dontnod Entertainment è disponibile a sconto con tutte e tre le stagioni finora rilasciate: Life is Strange (3,39 euro anziché 16,99), Life is Strange: Before the Storm (3,39 euro anziché 16,99) e il più recente Life is Strange 2 (15,99 euro anziché 39,99). Un'ottima occasione per fare la conoscenza di questa coinvolgente storia e dei suoi variegati personaggi, in particolare quelli della prima serie di episodi. Caratterizzato da una direzione artistica notevole e da un comparto narrativo di grande spessore, Life is Strange miscela sentimenti e situazioni classiche con eventi decisamente fuori dall'ordinario: un mix esplosivo, che conquista fin dalle prime battute mentre gli autori passano in rassegna i vari protagonisti, tutti molto ben caratterizzati.