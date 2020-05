MediaWorld promozione per la Festa della Mamma: sconti su Alexa, iPhone e piastre per i capelli

MediaWorld ha attivato una promozione pensata apposta per la Festa della Mamma con tanti sconti su multicooker, iPhone, piastre dei capelli, ebook reader, Alexa e tanto altro. Scopriamo tutte le offerte.

Innanzitutto vi ricordiamo che i punti vendita di MediaWorld stanno riaprendo, nonostante la catena raccomandi di sfruttare ancora le vendite online e le consegne a casa.

Per la festa della mamma la catena ha attivato la promozione "Fatto apposta per la mamma". Tra i prodotti messi in saldo troviamo tanti elettrodomestici per la cucina come l'impastatrice Kenwood KVL4100S a 329 euro, il mixer Braun MQ525 a 49,99 euro o la macchina per il pane IMETEC ZERO-GLU PRO BM1 1500 a 199,99 euro.

Prima di ricevere accuse di sessismo e di arretratezza, MediaWorld propone anche il Samsung Galaxy S20+ 4G a 899 Euro, il MacBook Air da 13 pollici con SSD da 256GB a 1199 Euro, l'iPad Pro da 11 pollici del 2018 WiFi, con 64GB di memoria a 699 Euro o l'Apple Watch Series 3 GPS a 239,99 Euro.

L'unico gioco in offerta è Just Dance 2020 per Switch a 39,99 euro, ma nell'intrattenimenti ci sono anche un Amazon Echo Dot di terza generazione, lo speaker di Alexa, a 34,99 euro o il Google Home bianco/ardesia, lo speaker dell'Assistente Google, a 49,99 euro. Non mancano altri tipi di casse bluetooth, eBook reader, macchine fotografiche e piastre per i capelli.

Potrete trovare tutte le promozioni a questo indirizzo.

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.