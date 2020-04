Xbox Series X: Phil Spencer svela alcuni giochi che vorrebbe veder tornare sulla nuova console Microsoft

Xbox Series X ha il torno della rivincita per Microsoft, trattandosi della nuova console che è stata interamente progettata fin dall'inizio secondo la nuova visione della divisione Xbox guidata da Phil Spencer, che di recente si sta prodigando per presentare la next gen sotto diversi aspetti, parlando anche dei giochi che vorrebbe veder tornare con la nuova console.

Nel corso del podcast Unlocked di IGN, il capo di Xbox in Microsoft ha già riferito alcune considerazioni su prezzo e data di uscita, ribadendo poi come il prezzo sia considerato un fattore di estrema importanza anche nella successiva intervista con il medesimo sito. Ha inoltre a parlare di Halo Infinite e del fatto che dopo le presentazioni tecniche ora si parlerà soprattutto di giochi negli annunci sulla console, dunque calza particolarmente a pennello un'altra considerazione fatta proprio su questo aspetto.

Phil Spencer ha infatti riferito quali siano le proprietà intellettuali che vorrebbe veder tornare su Xbox Series X, tra quelle attualmente in possesso nel catalogo Microsoft, con un particolare riferimento a MechAssault, a quanto pare.

"Mech, è facile", ha risposto alla domanda su quale serie Microsoft attualmente dormiente vorrebbe veder tornare sulle scene. "Mech, dal punto di vista dei diritti, è attualmente un po' nel caos perché ci sono altre persone che stanno sviluppando titoli nel medesimo universo. Tuttavia penso soprattutto a MechAssault e alle proprietà intellettuali che ha curato Jordan [Weisman] con FASA come Crimson Skies, Shadowrun, Mech e tanti altri, hanno tutte storie molto ricche e profonde e personaggi che fanno venire voglia di immergervisi dentro", ha affermato Spencer.

"Sarebbe molto bello se a un certo punto potessimo fare qualcosa su Mech", ha aggiunto. Il primo MechAssault risale al 2002 ed è stato uno dei maggiori titoli a lanciare la piattaforma Xbox Live, seguito dal secondo capitolo un paio di anni dopo, per scomparire poi dalle scene. Per quanto riguarda il recupero di altre serie storiche, da tempo ormai si parla della possibilità che ci sia un nuovo Fable in sviluppo, ma non c'è ancora nulla di concreto al riguardo.