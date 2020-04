Project Zero e il possibile ritorno su Nintendo Switch: parla il producer Keisuke Kikuchi

Project Zero su Nintendo Switch sembra essere ancora nei pensieri del producer Keisuke Kikuchi, il quale tuttavia fa notare come un nuovo capitolo o la riproposizione di remaster sulla console Nintendo sia un suo desiderio che al momento non sembra rientrare nei piani di Koei Tecmo.

Già lo scorso ottobre era emerso il fatto che un nuovo capitolo di Project Zero su Nintendo Switch fosse nei pensieri del producer della serie, in base a un'intervista fatta all'epoca del Tokyo Game Show 2019, ma da allora non ci sono state informazioni ufficiali su un progetto del genere.

Nintendo Everything è tornato a intervistare Kikuchi ribadendo la stessa domanda e ottenendo sostanzialmente la stessa risposta da parte del producer, che sarebbe molto interessato a un ritorno di Project Zero su Nintendo Switch ma che la sua effettiva fattibilità è un'altra questione.

In questo caso non si parla tanto di un nuovo capitolo quanto di possibili remaster dei capitoli precedenti, di cui ricordiamo in particolare Project Zero: Maiden of Black Water, che è rimasta un'esclusiva Nintendo Wii U e che potrebbe dunque forse essere più indicato per un ritorno su Nintendo Switch.

"Devo ammettere che c'è un po' di distanza tra i miei sentimenti personali e ambizioni e l'effettiva fattibilità di questi progetti. Ovviamente, con il film in produzione a Hollywood che arriverà sui mercati occidentali, l'attenzione del pubblico potrebbe tornare anche sulla serie di videogiochi", ha affermato Kikuchi, mantenendo un profilo decisamente basso e senza sbilanciarsi.

"Per quanto riguarda Fatal Frame 2 e 4, Nintendo gestisce i diritti di pubblicazione, dunque non possiamo dire molto al riguardo. Un altro fattore da tenere in considerazione è che sto attualmente supervisionando soprattutto il brand Gust al momento, dunque gestire la linea produttiva e i membri del team potrebbe diventare difficile nel breve termine, ma su un periodo più lungo non ho intenzione di abbandonare l'idea".

Dunque il pensiero c'è ancora ma a quanto pare, almeno nel breve termine, "non è realistico al momento" pensare a un ritorno di Project Zero/Fatal Frame su Nintendo Switch.