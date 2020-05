Nintendo Switch, vendite hardware e software in confronto alle altre console Nintendo

Nintendo Switch ha raggiunto 55,77 milioni di console vendute nel mondo, con dati aggiornati al 31 marzo 2020, e si tratta di un risultato davvero impressionante, se si pensa che è stato raggiunto nell'arco di tre anni, ma è interessante vedere anche come questo si situi nel confronto con le altre console Nintendo sia in termini di vendite hardware che software.

Sul forum ResetEra sono stati pubblicati due grafici che mostrano chiaramente i risultati di Nintendo Switch confrontati con altre console storiche della compagnia e mostrano come la macchina si stia comportando particolarmente bene.

Con il risultato dei 55 milioni raggiunti (e a questo punto superati, considerando che siamo già a quasi due mesi dopo rispetto alla data a cui risale l'aggiornamento), Nintendo Switch si posiziona al settimo posto tra le console più vendute di Nintendo, a circa 5 milioni di unità di distanza dall'originale NES, ormai decisamente a portata. Ben più lontano risulta il primo classificato, ovvero Nintendo DS, che dall'alto dei suoi 154,02 milioni di unità si ritrova primo di gran lunga in classifica, seguito dal Game Boy a 118,69 milioni. La console domestica più venduta per Nintendo resta al momento Wii con 101,63 milioni di unità, ma bisogna ricordare che Nintendo Switch è uscita da soli tre anni e non è nemmeno a metà del suo ciclo vitale, dunque la strada che ha davanti è ancora lunga.

D'altra parte, l'andamento è estremamente positivo considerando che sono stati venduti 21, 03 milioni di Nintendo Switch nell'anno fiscale 2020, con un incremento del 24% rispetto all'anno precedente.

Sul fronte software, la console dimostra una notevole quantità media di giochi acquistati da ogni utente. La quantità totale di software per Nintendo Switch ha raggiunto 356,24 milioni, con un incremento dell'89% rispetto all'anno fiscale 2019 e continuando di questo passo dovrebbe facilmente superare GBA, 3DS e SNES nel corso dell'anno fiscale 2021.

Continua l'andamento classico che vede i first party Nintendo spadroneggiare nelle vendite sulle console della compagnia: l'82,8% dei giochi venduti su Nintendo Switch sono infatti produzioni interne di Nintendo. Tra questi, Animal Crossing: New Horizons con i suoi 13,4 milioni da solo rappresenta praticamente il 7% delle copie vendute.