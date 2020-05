WhatsApp: come leggere i messaggi cancellati su Android

Nel 2017 WhatsApp ha introdotto una funzionalità inedita: quella che consente di eliminare i messaggi inviati, all'interno di singole chat o dei gruppi. I propri e quelli degli altri, si intende: e in molti si chiedono se sia in qualche modo possibile recuperarli. Sì, c'è un modo per leggere i messaggi cancellati. La risposta è "sì", e stiamo per fornirvi la guida adatta.

Normalmente WhatsApp non permette di recuperare e leggere i messaggi cancellati, ma a tutto c'è una soluzione: in questo caso consiste in un'app di terze parti, WhatsRemoved+. Qui di seguito vi riportiamo tutti i passaggi per installarla, configurarla ed infine utilizzarla per recuperare i vostri messaggi accidentalmente o volutamente eliminati dalle chat:

Innanzitutto installate WhatsRemoved+ dal Google Play Store, utilizzando questo link

Avviate l'applicazione

Selezionate l'app di vostro interesse per garantire l'accesso ai dati da parte di WhatsRemoved+ (in questo caso, quindi, WhatsApp)

Da questo momento in poi, ogni notifica ricevuta da WhatsApp potrà essere facilmente recuperata anche da WhatsRemoved+