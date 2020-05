Twitch Prime: due giochi gratis si aggiungono a quelli offerti questo mese

Due giochi gratis sono stati aggiunti all'offerta del mese di maggio 2020 di Twitch Prime. Si tratta di due belle avventure grafiche di Daedalic Entertainment: Silence e Anna's Quest, che potete riscattare come sempre dalla pagina delle ricompense del servizio di Amazon.

Silence è il seguito di The Whispered World. Si tratta di un titolo sottovalutato e poco conosciuto, che avrebbe meritato molta più attenzione:

La guerra infuria. Durante un raid aereo, il 16enne Noah e la sua sorellina Renie trovano rifugio in un bunker. Lì dentro non sono soltanto protetti da bombardamenti potenzialmente letali, ma si trovano anche al crocevia di un mondo tra la vita e la morte: Silence. Quando Noah perde sua sorella a Silence, sarà costretto ad avventurarsi in questo idilliaco ma minaccioso mondo per ritrovarla.

Anche Silence, dal canto suo, porta su di sè i segni della guerra e della sofferenza. Creature oscure infestano villaggi e città e devasta questo luogo tra i mondi, un tempo sereno. Solo un piccolo gruppo di ribelli provano a contrapporsi a questa terribile minaccia. Starà ora ai due fratelli salvare Silence e i suoi fantastici abitanti dalla rovina imminente, nel tentativo di tornare nel proprio mondo.

Anche Anna's Quest è passato quasi inosservato, pur meritando tantissimo sia a livello narrativo, sia a livello stilistico:

Draghi, streghe, troll... nessuno può fermare Anna. Con la sua telecinesi, un uso di strumenti di tortura non convenzionale, un talento per l'improvvisazione e l'aiuto di una losca volpe si fa strada a testa bassa. Comunica spiritualmente coi morti, svuota i rifornimenti di birre delle taverne locali e mette dietro le sbarre le vecchiette...

Il mondo di debutto dell'autore Dane Krams sul palco dello sviluppo di giochi non è morbido come potrebbe sembrare. Tuttavia Anna in realtà è veramente carina... o no? Tutto inizia con quel maledettissimo orsacchiotto parlante.

Pagina delle ricompense di Twitch Prime