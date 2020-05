Microsoft Flight Simulator: nuove immagini del Monte Fuji e di altre meraviglie

Le nuove bellissime immagini di Microsoft Flight Simulator prese dall'alpha per PC mostrano il Monte Fuji, l'aeroporto di Salt Lake City, le foreste dell'Alaska e tante altre meraviglie che saranno disponibili del giochi di Asobo Studio.

Il nuovo simulatore di volo di Microsoft dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno su PC e Xbox One, ma dovrebbe essere anche presente all'evento Xbox di luglio, quello dedicato ai giochi first party per Xbox Series X. Confermando in questo modo, come se ce ne fosse bisogno, il suo arrivo anche sulla nuova generazione di console di Microsoft.

La tecnologia dietro a questo progetto è meravigliosa ed è possibile notarlo osservando ognuna di queste immagini. Gli utenti ExpressTomato52, Trainplane3, OperatorLand468, WhiteLight506, ImRealSerial, PlumbingStar6, SoapyDiamond333 e WoodedCoot31410 hanno catturato delle immagini splendide che mostrano alcuni paesaggi davvero iconici, valorizzati ulteriormente dagli effetti luce e quello volumetrici del gioco.

Tra uno scorcio del Monte Fuji, le luci dell'aeroporto di Salt Lake City o le foreste dell'Alaska c'è davvero di che stroppicciarsi gli occhi. La tecnologia Azure e il lavoro di Asobo Studio stanno creando prodotto davvero incredibile, capace di unire dettagli puntuali con una vastità inimmaginabile.

Ecco le nuove immagini. Qualcuno di voi sta già giocando l'alpha?