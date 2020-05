Fortnite, sfide Assalto all'Agenzia svelate in anticipo: ma quando arriveranno?

Grazie ai dataminer e ai leaker di Fortnite Capitolo 2, i giocatori del Battle Royale di Epic Games possono conoscere quasi sempre in anticipo le prossime missioni in arrivo. Anche questa volta è accaduto qualcosa di simile: nei file di gioco sono presenti le sfide Assalto all'Agenzia, e sembrano anche importanti per la "storia" del titolo. Ma quando arriveranno?

Lo scorso giovedì Epic Games ha saltato la pubblicazione di nuove missioni: questo perché le sfide del Dominio Locale devono durare, nell'intenzione degli sviluppatori, due settimane per set. Di conseguenza è legittimo prevedere che le sfide Assalto all'Agenzia saranno finalmente rese disponibili giovedì prossimo, cioè il 28 maggio 2020 alle ore 16:00. Ma dato che l'evento finale della Stagione 2 è sempre più vicino, non ci stupiremmo di vedere la pubblicazione slittare al fine settimana ancora successivo, e cioè al 29 maggio 2020.

Sabato 30 maggio 2020 si terrà l'evento finale Doomsday, in cui forse Mida metterà in pericolo l'intera mappa di gioco. Le sfide Assalto all'Agenzia presumibilmente anticiperanno di poco questi momenti importanti nella storia del titolo. Per ora, ipotesi a parte, possiamo però mostrarvi in anticipo l'elenco completo di Epic Games:

Atterra all'Agenzia (0/1)

Sopravvivi ai cerchi della Tempesta (0/10)

Apri un forziere bloccato delle fazioni in basi spia diverse (0/3)

Nuota oltre i portelli all'Agenzia (0/1)

Elimina uno scagnozzo in più rifugi (0/3)