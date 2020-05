Mafia 3, la Definitive Edition ha rimosso i miglioramenti delle versioni Xbox One X e PS4 Pro

Il nuovo aggiornamento di Mafia 3, che ha trasformato tutte le edizioni del gioco nella Definitive Edition, pare aver rimosso i miglioramenti specifici delle versioni Xbox One X e PS4 Pro.

Stando a 2K tutti i giochi della Mafia Trilogy dovrebbero girare a 4K su Xbox One X e PS4, con una risoluzione di rendering diversa a seconda della piattaforma, ma nel caso di Mafia 3 c'è stato un deterioramento evidente della qualità complessiva sulle console più avanzate. Sostanzialmente le texture sono sfocate e la risoluzione di gioco è inferiore a quella dichiarata.

2K ha invitato gli utenti colpiti dal problema a rivolgersi al supporto tecnico per spiegare la situazione. Intanto il downgrade è stato verificato da più persone e pare essere molto diffuso. Che sia il primo caso di rimasterizzazione al contrario?

Per il resto vi ricordiamo che la Mafia Trilogy comprende il remake di Mafia, in uscita il 28 agosto, e le revisioni di Mafia 2 e 3. È disponibile per PC, Xbox One e PS4.

Mafia III's Definitive Edition update reverted Xbox One X support. It runs on my One X at a low resolution and with blurry textures. I just bought it and would to be able to play the purchase I made. I'm not the only thing me having this issue. Is there any comment on a fix?