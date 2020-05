Interkosmos gratis su Steam, andate a riscattarlo se avete un visore VR

Il gioco per visori VR Interkosmos è gratis su Steam. Invece di pagarlo 4,99€ potete quindi averlo spendendo 0. Come si può dire di no all'ennesimo regalo? In effetti ultimamente i giocatori PC hanno ricevuto decine di ottimi giochi gratuiti.

Interkosmos richiede uno dei seguenti visori per essere giocato: HTC Vive, Oculus Rift o Valve Index. L'avventura è ambientata nella capsula spaziale Zvezda che sembra uscita direttamente dagli anni '70. L'obiettivo è usarne la strumentazione per farla atterrare, seguendo le indicazioni di NASA e Roscosmos, sperando che nel mentre non accada niente di irreparabile.

Per riuscire bisogna fare le cose nella giusta sequenza, seguire le procedure corrette, gestire l'energia a disposizione, non far esaurire i sistemi di supporto vitale e atterrare tutti interi. Altrimenti si possono scoprire i molti modi in cui si può morire nello spazio.

Interkosmos su Steam