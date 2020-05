Half-Life: Alyx, la patch 1.4 introduce un'incredibile fisica dei liquidi e i sottotitoli in italiano

Half-Life: Alyx ha adesso un'altra fonte di meraviglia nel suo mondo virtuale, si tratta di un particolare marginale ma di grande impatto, ovvero la fisica dei liquidi applicata al gioco con la patch 1.4, tra le altre novità inserite con l'aggiornamento che comprendono anche i sottotitoli in italiano.

Lo sviluppatore Valve Matthew Wilde, specializzato in effetti grafici, ha riferito di aver "passato un bel pezzo del lockdown facendo questo importante lavoro: shader per i liquidi alcolici", come riferito nel tweet riportato qui sotto. Si tratta dunque di un effetto basato su shader, ma il risultato è davvero impressionante e si avvicina molto alla realtà.

Essendo Half-Life: Alyx un gioco in realtà virtuale, anche un particolare come questo amplifica l'effetto di coinvolgimento e realismo che già impressiona nel gioco Valve, considerato probabilmente la miglior applicazione videoludica della realtà virtuale attualmente in circolazione.

Tra le altre novità introdotte dalla patch 1.4, segnaliamo anche l'introduzione dei sottotitoli in italiano e in altre lingue, oltre a miglioramenti di performance e nell'interfaccia utente, una serie di correzioni e un'ampia mandata di aggiunte per il Worshop legato al gioco, che consente di costruire nuovi contenuti in maniera particolarmente approfondita.

Come abbiamo visto, la settimana scorsa è stato aperto lo Steam Workshop dedicato ad Half-Life: Alyx e da qui in poi vedremo probabilmente un bel po' di mod basate sul gioco Valve, mentre il gioco ha trascinato le vendite dei visori VR al lancio.