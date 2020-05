Far Cry 5 gratis nel weekend su PC, come giocare

Far Cry 5 può essere giocato gratis nel weekend su PC grazie a una nuova iniziativa di Ubisoft legata a Uplay, la piattaforma di digital delivery del publisher, che consente di scaricare e giocare il nuovo capitolo dello sparatutto nel fine settimana.

Dal 29 al 31 maggio 2020 si potrà dunque effettuare il download di Far Cry 5 completamente gratis a questo indirizzo e si potrà giocarlo liberamente per tutto il fine settimana (compreso venerdì) fino alla scadenza fissata per il 31 maggio 2020.

Il pre-caricamento è già disponibile da ieri alle ore 19:00, mentre il gioco si sblocca alle ore 15:00 di domani, venerdì 29 maggio, con la possibilità di utilizzarlo fino alle ore 22:00 di domenica 31 maggio.

Non solo, se si decide di passare all'acquisto di Far Cry 5, in modo da poterlo utilizzare sempre liberamente, in questi giorni si può sfruttare lo sconto del 75% sul prezzo originale su Uplay. Per l'occasione, Ubisoft ha anche pubblicato un nuovo trailer dedicato al weekend gratuito di Far Cry 5, visibile qui sotto.

Far Cry 5 è il gioco più venduto di Ubisoft di questa generazione, tanto per dare un'idea del successo che ha avuto lo sparatutto, apparentemente adombrato da altri titoli come Assassin's Creed ma evidentemente in grado di raggiungere risultati migliori di questo in termini di mercato. Per saperne di più, vi rimandiamo alla recensione di Far Cry 5 da parte di Tommaso Pugliese.