Nintendo Switch, molti giochi sconosciuti da Nintendo, Square Enix, Capcom, Bethesda, Ubisoft e altri spuntano online

Nintendo Switch potrebbe ricevere presto una nuova e notevole iniezione di molti nuovi giochi, in base a quanto emerso nei listini di Amazon France, che indica in queste ore l'introduzione di numerosi titoli non ancora annunciati provenienti da first party e third party.

Prima di tutto, bisogna ricordare che la fonte non è considerabile attendibile al massimo, tanto più la divisione francese di Amazon che ultimamente ha avuto anche qualche problema su questo fronte, come abbiamo visto con il curioso caso di Days Gone in versione PC, accompagnato anche da Persona 5 Royal e tante esclusive PS4, rivelatesi poi degli errori di sistema.

Dunque, anche questa informazione va presa con le dovute cautele, ma certo qualche novità sul fronte della lineup di Nintendo Switch sarebbe attesa per l'estate, considerando anche che con l'E3 2020 cancellato ci sono probabilmente diversi annunci che dovranno essere fatti nel prossimo periodo.

Nella fattispecie, questo è l'elenco dei giochi che sono emersi in base al rumor: