Apex Legends, le Apex Legends Global Series è il nuovo Circuito Estivo da 500.000$

EA e Respawn Entertainment hanno annunciato un nuovo Circuito Estivo: l'Apex Legends Global Series o ALGS. Si tratta di un torneo esport da 500.000$ della durata di quattro mesi che si giocherà online tra i team migliori al mondo.

Il Circuito Estivo ALGS offre ai concorrenti la possibilità di sfidarsi online in tutta sicurezza. Nel corso degli ultimi due mesi, ALGS ha registrato una media di oltre 600 squadre nei suoi cinque tornei online e EA continuerà a alimentare la competizione in tutto il mondo con l'inizio del Circuito Estivo, previsto per il 20 giugno 2020.

Il circuito estivo ALGS culminerà con i playoff di settembre che includerà il gameplay "Super Regionale". Si tratta di una fase che mette in competizione i migliori team dei vari tornei regionali: Europa con Medio Oriente e Africa, Nord America con Sud America, Grande Sud-Est asiatico con Australia e Nuova Zelanda e Giappone con Corea.

Nelle domeniche di tutta l'estate EA trasmetterà le sfide attraverso i suoi canali Twitch e YouTube. L'Apex Legends Global Series ha visto una crescita significativa nel numero di spettatori nei tornei, triplicando il pubblico dei minuti medi riferiti (sui canali Apex Twitch e YouTube) dal Torneo online OT #2 all'OT #3 in soli 14 giorni. OT #6 inizierà venerdì 29 maggio 2020.