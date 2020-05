Pokémon GO, i nuovi Pokémon di Galar in arrivo in un'immagine

Sembra che Pokémon GO stia per accogliere tantissimi nuovi mostriciattoli tascabili, presi di peso dalla Regione di Galar (quella di Pokémon Spada e Scudo per Nintendo Switch, per capirsi). Vediamo dunque i nuovi contenuti in arrivo, e le informazioni attualmente note.

Nuovi Pokémon di Galar sembrano essere in arrivo su Pokémon GO: lo avrebbero scoperto i dataminer del titolo di Niantic Labs nelle ultime ore. Anzi, non è tutto: possiamo anche mostrarvi una prima immagine che li illustra tutti quanti, sia nella versione base che in quella shiny / cromatica. Come vedrete ci sono le versioni di Galar (cioè alternative e regionali) di Meowth, Ponyta, Slowpoke, Farfetch'd, Zigzagoon, e molte altre ancora.

Se tutto procede come previsto, tutti questi nuovi Pokémon di Galar saranno disponibili tramite spawn e missioni specifiche dal prossimo 3 giugno 2020. Parliamo delle versioni di base, perché di certo Niantic Labs non rilascerà anche tutte quelle cromatiche nello stesso giorno, riservandosi di scaglionarle nei mesi seguenti, poco per volta. Magari alcune proprio in occasione del Pokémon GO Fest 2020 di questa estate.

Cosa ne pensate di tutti questi nuovi Pokémon tratti da Spada e Scudo? Uscirete all'aria aperta per aggiungerli ala vostra collezione? Oppure preferirete giocare da casa?