Xbox Series X, Microsoft ha aperto la pagina prodotto su Xbox.com

Microsoft ha aperto oggi la pagina prodotto di Xbox Series X su Xbox.com. Una mossa apparentemente normale, ma che potrebbe far pensare al fatto che sia tutto pronto per l'apertura ufficiale dei preordini della console next-gen di Microsoft.

A questo indirizzo, infatti, è possibile trovare la pagina ufficiale di Xbox Series X. In maniera molto simile a quanto successo col sito ufficiale di PS5, la comparsa di questa pagina prodotto potrebbe far pensare che ormai sia tutto pronto per la presentazione ufficiale della console. Nel giugno 2013, infatti, Microsoft e Sony hanno aperto i preordini di Xbox One e PlayStation 4 proprio in concomitanza con l'E3 di quell'anno. Ovvero nei primi giorni di giugno.

Delle tempistiche che corrisponderebbero anche con quanto detto da delle fonti attendibili come Jason Schreier e Jeff Grubb in questi giorni: la presentazione di PS5 e Xbox Series X dovrebbe essere imminente.

Nella pagina ufficiale è possibile scoprire tutte le caratteristiche della console finora annunciate e c'è anche la possibilità di iscriversi alla newsletter per essere informati per primi sull'uscita di nuove informazioni. Il pulsante per prenotare la console, invece, è ancora disattivato, in attesa che Microsoft annunci in prezzo ufficiale e le versioni che saranno messe in commercio.

Quale sarà il prezzo della console? La comprerete al day one?