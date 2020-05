Ghost of Tsushima, sette film sui samurai da vedere nell'attesa

Perché proprio sette, potrebbe essere la prima domanda a venirvi in mente aprendo questo articolo. È un numero sospeso, a metà strada tra quel dieci con cui spesso si stilano liste o classifiche e il cinque che invece può essere una giusta via di mezzo. Potrebbe essere una strizzata d'occhio a "I Sette Samurai", per richiamare già nel titolo Akira Kurosawa e il suo enorme apporto allo sviluppo di un gioco come Ghost of Tsushima. No, non si tratta di questo. Va detto che il sette è un numero piuttosto ricorrente nella cultura giapponese, dalle sette divinità della fortuna alla tradizionale festa Tanabata (settima notte), fino ai sette misteri di Honjo risalenti al periodo Edo. Potremmo citarne diversi altri ma a questo punto avete afferrato l'idea. Sette sono però anche i concetti fondamentali sui quali si fonda il Bushido ed è proprio da questo presupposto che siamo partiti per scrivere: creare un giocoso legame con la figura del samurai, così importante in terra natia. A ogni luogo, del resto, la sua figura di riferimento: negli Stati Uniti ci sono i cowboy, in Europa i cavalieri, in Giappone i samurai.

Questa onorevole classe aristocratica è stata per anni un affascinante archetipo nella cultura pop, non ultimo nel cinema giapponese. Un tempo, i film sui samurai (conosciuti come Chanbara) erano il genere dominante in Giappone, tuttavia con il passare del tempo sono divenuti sempre meno popolari tra il pubblico. I fattori sono molteplici ma ciò non significa dimenticare il passato, anzi: consapevoli del valore che queste opere hanno avuto per lo sviluppo di Ghost of Tsushima, abbiamo deciso di suggerirvi alcuni film da guardare nell'attesa. Spoiler: non saranno tutti di Kurosawa.