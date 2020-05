PS5, l'aggiornamento al sito ufficiale fa subito pensare a una presentazione in arrivo

L'attesa per PS5 ha raggiunto livelli incredibili e i fan si scatenano a ogni minimo segnale di novità da parte di Sony, visto il reiterato silenzio della compagnia sulla nuova console, pertanto l'aggiornamento del sito ufficiale della next gen basta e avanza per ravvivare la fiamma dell'hype sulla presentazione in arrivo.

A dire la verità si tratta di tre semplici frasi a effetto messe dentro quella che al momento è solo una pagina dedicata a PS5 sul portale ufficiale di PlayStation, ma tanto basta a far pensare che la presentazione sia ormai in arrivo.

D'altra parte, da tempo si punta ai primi di giugno, forse al 4 giugno per la presentazione di PS5 e considerando la vicinanza con l'uscita di The Last of Us 2 sarebbe opportuno pensare che Sony non voglia invadere la seconda metà del mese e togliere spazio al suo gioco di punta.

Questo lascia dunque aperta la possibilità che la presentazione di PS5 possa effettivamente avvenire almeno nella prima metà di giugno 2020. Inoltre, i precedenti ci dicono che la pagina ufficiale di PS5 è stata modificata prima in corrispondenza della presentazione di Mark Cerny, dunque potrebbe esserci uno schema dietro.

In ogni caso, al di là dei complottismi, questo è quanto riporta il sito ufficiale di PS5, in termini assolutamente promozionali:

Velocità incredibile

La potenza di CPU, GPU e unità SSD personalizzate con sistema I/O integrato permette prestazioni mai viste prima su una console PlayStation.

Giochi straordinari

Lasciati stupire da una grafica incredibile e scopri le nuove funzionalità di PS5™.

Coinvolgimento mozzafiato

Scopri un'esperienza di gioco più profonda grazie al supporto per il feedback aptico, ai grilletti adattivi e alla tecnologia audio 3D.

Per il resto, attendiamo informazioni un po' più sostanziose da parte di Sony su PS5, nel frattempo ricordiamo che è fissato per domani, 27 maggio 2020, un nuovo State of Play dedicato a The Last of Us 2.