PS5, l'evento di presentazione della console rimandato, meno giochi del previsto

L'evento di presentazione di PS5 potrebbe essere stato rimandato di qualche giorno e i giochi essere meno di quanto si pensasse inizialmente, almeno stando a quanto ha riportato Jeff Grubb di Venture Beat su Twitter, il cui calendario degli appuntamenti è diventato una specie di testo sacro dell'intera industria.

Grubb aveva in precedenza indicato il 4 giugno come data fissata da Sony per mostrare la sua console next-gen, ma a quanto pare c'è stato uno slittamento. Attualmente non ci sarebbe una nuova data ufficiale, ma il ritardo dovrebbe essere solo di qualche giorno, quindi a breve dovrebbe essere comunicata.

Inoltre Grubb ha ritrattato quanto scritto in precedenza, quando aveva parlato di un grande evento con moltissimi giochi. Stando a quanto gli è stato detto, l'evento sarà comunque significativo, ma potrebbe essere meno grande del previsto e con meno giochi presentati.

Il motivo del ridimensionamento è stato spiegato dall'insider Benji-Sales: non sarebbe ascrivibile a Sony, ma al fatto che molti publisher abbiano deciso di annunciare i loro giochi in autonomia, perché hanno scoperto che così producono più interesse nei videogiocatori e permettono di avere risultati migliori in termini di visualizzazioni. È ciò che si dice da anni: le presentazioni collettive vanno bene per vendere l'hardware, ma spesso oscurano il software. Che con la chiusura dei grandi eventi cambi anche definitivamente il modo di annunciare i giochi e ci sia una ridimensionamento di conferenze e affini?

I wrote about the Summer Game Mess and updated the calendar.

June 4 PS5 event is moving (probably to eff me), but it's a matter of days not weeks.

Xboxing Day is still same week.

These things change. https://t.co/MDkP3r8rkp pic.twitter.com/FwUc8NyFVi — Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 18, 2020

With regards to me characterizing the early June PlayStation 5 thing as a "hefty next-gen event" and with "a lot" of games. I still think it should be significant, but it might not be quite as hefty as it was before. — Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 18, 2020

Interesting! Some devs / pubs deciding to announce on their own terms now I take it? — Benji-Sales (@BenjiSales) May 18, 2020