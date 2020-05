Humble Bandai Namco Bundle 4 offre ottimi giochi al prezzo di un caffè

Lanciato l'Humble "Bandai Namco" Bundle 4, un nuovo bundle di giochi che consente di portare a casa diversi titoli a basso costo. In particolare la prima tier è particolarmente succosa, visto che per il prezzo di un caffè, 1€, è possibile ottenere tre giochi molto belli: Enslaved, Pac-Man 256 e Get Even. Anche le altre tier non sono per niente male, visto che comprendono titoli quali Katamary Damacy REROLL e Tekken 7. Ma vediamole nel dettaglio.

Pagando almeno un euro si portano a casa: