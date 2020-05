Apple Glass: prezzo, periodo di uscita e caratteristiche dei presunti occhiali AR di Apple

Apple Glass sembra essere il nome dei nuovi occhiali con caratteristiche AR di Apple, in base a quanto riportato dal leaker e giornalista Jon Prosser nelle ore scorse, insieme al possibile prezzo, periodo di uscita e caratteristiche del particolare dispositivo.

Il nome degli occhiali dovrebbe dunque essere Apple Glass e si tratta in sostanza di un paio di occhiali all'apparenza standard ma dotati di funzionalità da visore AR, che consentono dunque di visualizzare informazioni aggiuntive e contenuti 3D direttamente nello spazio circostante attraverso la tecnologia a realtà aumentata.

Il dispositivo dovrebbe funzionare in pairing con iPhone, in maniera simile a Apple Watch, con la possibilità di controllarlo attraverso gesture e movimenti vari. Sembra che i primi prototipi siano dotati di LiDAR e ricarica wireless, in attesa di capire le caratteristiche più precise della versione definitiva.

È prevista la produzione di modelli con lenti graduate, in modo da poter essere utilizzati come veri occhiali da vista su prescrizione e il prezzo di partenza dovrebbe essere 499 dollari, in base a quanto riportato. L'idea iniziale di Apple era di presentarli, in maniera ancora non approfondita, come ultimo prodotto nel corso dell'evento di questo autunno per l'annuncio di iPhone, ma anche a causa dei problemi emersi a causa del coronavirus il tutto potrebbe essere spostato a marzo 2021, con un'uscita sul mercato che potrebbe piazzarsi tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022.

Apple avrebbe in programma anche un visore più tradizionale in grado di visualizzare contenuti AR e VR, simile a Oculus Quest, che potrebbe essere rilasciato sul mercato prima di Apple Glass.