Valorant, un annuncio al Summer Game Fest di Geoff Keighley del 21 maggio

Domani 21 maggio 2020 Valorant sarà il protagonista del Summer Game Fest, l'iniziativa di Geoff Keighley creata per provare a colmare il vuoto lasciato dall'E3 2020. Lo shooter competitivo di Riot Games ha un annuncio da fare, cosa sarà? La data d'uscita su PC, la versione console o un nuovo personaggio?

Attraverso il suo account Twitter, Geoff Keighley ha annunciato che la diretta di domani sarà incentrata su Valorant. A partire dalle 17 italiane il celebre giornalista canadese parlerà dello shooter di Riot Games e avrà persino un annuncio da fare. L'ipotesi più probabile è che lo sviluppatore annunci la data di uscita ufficiale del gioco. Valorant, infatti, per ora è previsto per un generico "estate 2020". La speranza è che sia mostrata la versione console e mobile del gioco. La delusione potrebbe essere l'arrivo di un nuovo personaggio o di un qualche progetto parallelo, come la serie animata o un torneo esport.

Sicuramente sarà difficile fare meglio di settimana scorsa, quando al Summer Game Fest è stata presentata la demo dell'Unreal Engine 5, ma Valorant è un gioco che sta andando molto forte su Twitch e sta cominciando ad attirare diverse personalità come Shroud, che vorrebbe provare la carriera da pro-player. Quindi vietato sottovalutare l'appuntamento.

Seguirete la diretta? Cosa sperate sarà annunciato?

Join me tomorrow morning at 11 am ET / 8 am PT for a @summergamefest stream and announcement with the @PlayVALORANT team at @riotgames pic.twitter.com/8XnJLuazRE