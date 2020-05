InXile Entertainment utilizzerà Unreal Engine 5 per il prossimo RPG su Xbox Series X

InXile Entertainment, ora parte degli Xbox Game Studios, utilizzerà Unreal Engine 5 per il prossimo progetto progetto dopo Wasteland 3, che dovrebbe essere un grosso RPG per Xbox Series X forse già in fase di pre-produzione, come confermato dallo stesso team di sviluppo.

Unreal Engine 5 è stato presentato con una demo tecnica su PS5 diventata ormai celebre per l'impatto che la grafica pienamente next gen ha avuto sul pubblico e l'intera industria videoludica. Nonostante Epic Games si sia concentrata soprattutto sulla console Sony nel corso della presentazione, non dobbiamo ovviamente scordare che si tratta di un engine pienamente multipiattaforma, destinato ad essere utilizzato da tutte le console di attuale e prossima generazione, da PC e anche dalle piattaforme mobile.

Non stupisce dunque che InXile utilizzi Unreal Engine 5 per il prossimo progetto in sviluppo, ma si tratta di una delle prime conferme ufficiali che possiamo trovare al momento in giro. A dire il vero, se il nuovo titolo è già in sviluppo è probabile che effettui una migrazione successiva al nuovo motore grafico, considerando che Unreal Engine 5 dovrebbe essere messo a disposizione in forma completa solo nel 2021, ma considerando che InXile deve ancora concludere i lavori su Wasteland 3 è probabile che sia ancora solo in fase di pre-produzione.

"Sappiamo che state lavorando a un nuovo RPG tripla A per Xbox Series X e speriamo che collaboriate con altri studi di Microsoft e magari utilizziate Unreal Engine 5", ha scritto un utente su Twitter, a cui l'account ufficiale di InXile Entertainment ha risposto "Grazie. Non vediamo l'ora di potervi dire di più, anche se ci vorrà un po'. La conclusione di Wasteland 3 e la sua uscita per il 28 agosto è il nostro focus al momento, ma utilizzeremo sicuramente Unreal Engine 5 per il prossimo progetto".

Anche Brian Fargo, designer storico e fondatore di InXile, ha confermato la questione: "Abbiamo ricevuto varie domande sul nostro RPG next gen e posso confermare che utilizzerà Unreal Engine 5". La cosa, peraltro, sembra specificare che il nuovo progetto è un "RPG next gen", cosa che fa pensare a un gioco che potrebbe essere esclusivamente per Xbox Series X e PC.

Nel frattempo, abbiamo visto di recente un video di InXile su gestione dei personaggi e combattimento per Wasteland 3, mentre per saperne di più sul gioco potete leggere il provato di Simone Tagliaferri.

Thank you. We're excited to share more, although it'll be a while. Focusing on finishing Wasteland 3 and getting it into people's hands on Aug. 28. We will indeed be using Unreal Engine 5 for our next project. — inXile entertainment (@inXile_ent) May 19, 2020