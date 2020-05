iPhone 12: display OLED da 5,4 pollici in questi nuovi render

Quest'anno Apple rilascerà un nuovo dispositivo di fascia alta, l'iPhone 12: pare che sul mercato arriveranno ben quattro varianti, e chiaramente nelle ultime settimane si sono rincorsi rumor su rumor. Oggi possiamo mostrarvi dei nuovi render, basati sull'iPhone 12 con display OLED da 5.4 pollici.

Difatti uno degli ultimi rumor a tema iPhone 12 (quello che avrebbe svelato addirittura i prezzi) avrebbe previsto l'arrivo di un device con schermo OLED da 5.4 pollici; da qui l'azione di LetsGoDigital, che ha creato un nuovo set di render per mostrarlo al mondo. Chiaramente si tratta di immagini realizzate da persone che non hanno ancora visto neppure i progetti di questi dispositivi iOS, dunque è logico ritenere che quelli che arriveranno sul mercato saranno molto, molto diversi. Quanto riportiamo, comunque, va benissimo per farsi almeno un'idea sull'iPhone 12.

L'iPhone 12 dovrebbe debuttare sul mercato il prossimo autunno, dunque avrete tutto il tempo di vedere i render riportati in questo pratico video. Ricordiamo che, stando ai rumor, le varianti proposte saranno iPhone 12, 12 Max, 12 Pro e 12 Pro Max, con i prezzi che oscilleranno dai 649 dollari del primo ai 1.099 dollari dell'ultimo modello.