Ghost of Tsushima spinge PS4 "verso i limiti assoluti" per Digital Foundry

Ghost of Tsushima spinge PS4 "verso i limiti assoluti" del suo hardware. È questo il verdetto di Digital Foundry, dopo che ha analizzato i 18 minuti di gameplay mostrati da Sucker Punch durante l'ultimo State of Play.

Quanto mostrato da Sucker Punch, infatti, come diciamo nella nostra anteprima di Ghost of Tsushima, ha impressionato un po' tutti. Si potrebbero aprire discussioni sull'originalità dell'insieme, ma tecnicamente il gioco è assolutamente impressionante. Una sorta di assaggio di next-gen.

La pensa allo stesso modo anche Digital Foundry, la rivista digitale specializzata in tecnologia. Nel loro ultimo video, quello riportato in testa alla news, DF analizza i 18 minuti di gameplay di Ghost of Tsushima, soffermandosi sulla fluidità delle animazioni dei personaggi e sull'incredibile taglio registico di tutta l'opera.

Menzione d'onore anche per la fisica del gioco, oltre che su alcuni elementi stilistici quali il vento capace di muove coerentemente l'erba, il fumo delle fiamme e il mantello del protagonista. In altre parole Ghost of Tsushima sembra "spingere l'hardware di PS4 verso i suoi limiti assoluti". Una cosa notevole, nonostante sia abbastanza tipica per i giochi che arrivano al termine del ciclo vitale di una console e che, secondo Alessandro Monopoli, farà avere su PS5 e Xbox Series X giochi con una grafica più impressionanti di quanto visto nella demo in UE5 di qualche giorno fa. Basterà aspettare qualche anno.

