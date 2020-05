PS5: i giochi di fine gen saranno migliori della demo in UE5, dice Alessandro Monopoli

I giochi di fine generazione di PS5 saranno migliori della tech demo in UE5 mostrata da Epic Games, secondo lo sviluppatore italiano Alessandro Monopoli.

Intervenuto nel corso della puntata odierna de Il Cortocircuito, il lead engine programmer di Creative Assembly, lo studio di Alien: Isolation e della celebre serie strategica Total War, ci ha aiutato a capire in che modo la demo in Unreal Engine 5 per PS5 può essere messa a confronto con un gioco vero e proprio.

In primo luogo Alessandro ha chiarito che molto della demo potrebbe essere utilizzato in un videogame vero e proprio, ma che quel tipo di impatto visivo sarebbe impossibile da tenere costante per una semplice questione di fattibilità: asset di qualità così alta richiederebbero centinaia di GB di spazio.

Dopodiché lo sviluppatore italiano ha confermato che probabilmente i giochi di fine generazione che vedremo su PlayStation 5 saranno anche migliori rispetto alla demo di Epic Games: lo sviluppo di strumenti sempre più potenti e sofisticati porterà inevitabilmente a superare barriere che ora come ora ci sembrano invalicabili.

Qui in calce potete rivedere la puntata di oggi de Il Cortocircuito e ascoltare le interessanti considerazioni di Alessandro Monopoli.