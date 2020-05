PS5: il Tempest Engine è più entusiasmante di CPU e GPU, dice uno sviluppatore

Il Tempest Engine di PS5 si pone come una caratteristica più entusiasmante rispetto a CPU e GPU: ne è convinto Bradly Halestorm, fondatore di LionWing Publishing.

"Feature come il Tempest Engine di PS5 mi entusiasmano più della velocità di CPU e GPU", ha detto Halestorm. "Per me esistono altri modi per essere coinvolti in un gioco al di fuori della grafica, e l'audio direzionale è uno di essi."

Il Tempest Engine alleggerirà il carico sulla CPU, ma soprattutto sarà in grado di offrirci una qualità sonora straordinaria senza utilizzare risorse destinate ad altri compiti.

La potenza del Tempest Engine consente di avere algoritmi di codifica del suono più precisi di quelli attualmente in usa, che dovrebbero evitare l'effetto conchiglia che si ha spesso con tecnologie analoghe.

Si basa su di un'unità computazionale AMD che gira alla stessa frequenza della GPU e al picco delle prestazioni dovrebbe gestire intorno ai 100 gigaflops.