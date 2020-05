Tetris Effect, il trailer di lancio su Oculus Quest è un'esplosione di colori

Il trailer di lancio di Tetris Effect su Oculus Quest è una vera e propria esplosione di colori. La VR, infatti, porta una ventata di aria fresca al celebre puzzle creato da Aleksej Pažitnov. La realtà virtuale è spesso in grado di dare nuova linfa a contenuti classici. Tetris Effect è uno di questi casi.

Scopriamolo dal comunicato stampa:

Tetris è uno dei videogiochi più popolari e amati di tutti i tempi. Immagini, musica e effetti audio coinvolgenti, modalità di gioco innovative e social features, Tetris Effect è ricco di contenuti che soddisferanno sia i fan più affezionati al famoso gioco che gli appassionati di VR.

Tetris è un gioco semplice solo all'apparenza: i blocchi cadono dalla parte superiore dello schermo e i giocatori devono incastrarli correttamente tra loro per creare una riga orizzontale di blocchi senza interruzioni. Più linee vengono create, più alto è il punteggio. Tetris Effect prende questa formula di base e la trasforma in uno spettacolo coinvolgente che è in parte puzzle e in parte montagne russe.

Con Tetris Effect lo sviluppatore Resonair e Monstars Inc. - il team che sta dietro a Rez - hanno reso Tetris ancora più spettacolare, attraverso nuove meccaniche, modalità di gioco, melodie e visual spumeggianti.