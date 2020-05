OnePlus 8 Pro, un filtro a raggi X consente di vedere attraverso plastica e vestiti

OnePlus 8 Pro dispone di un filtro a raggi X che consente di vedere attraverso la plastica e i vestiti. Realtà o fantascienza? A quanto pare entrambe le cose.

Il filtro in questione, Photochrom, può effettivamente essere utilizzato su OnePlus 8 Pro e consente davvero di vedere attraverso superfici sottili, nello specifico plastica e determinati abiti.

Non si tratta però di raggi X, bensì di infrarossi: l'effetto restituito è chiaramente molto meno forte e non funziona sempre o con qualsiasi oggetto, come dimostra anche il video che trovate qui in calce.

Questa particolare feature, che stando ai produttori è stata inserita per errore, potrebbe essere rimossa o quantomeno fortemente limitata tramite un aggiornamento software, ma tutto dipende da come la questione verrà affrontata da OnePlus.

Di certo la possibilità di utilizzare la fotocamera dello smartphone per usi non propriamente leciti potrebbe produrre un incremento nelle vendite: staremo a vedere.