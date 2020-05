Fortnite: Aggiornamento 12.60 finalmente disponibile, server offline per manutenzione di Epic Games

Finalmente ci siamo, oggi mercoledì 20 maggio 2020 arriva il tanto atteso Aggiornamento 12.60 di Fortnite Capitolo 2. Anzi, nel momento in cui scriviamo è già disponibile per il download su console (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch) e PC. A breve lo sarà anche sugli smartphone Android, mentre per i device iOS come sempre avrà bisogno dei tempi di approvazione di Apple.

Discorso differente per i server di Epic Games, che resteranno offline fino al termine della manutenzione programmata cominciata proprio in questi minuti. Molto probabilmente entro le 09:00 o al massimo entro le 10:00 del mattino sarà già possibile tornare a giocare; l'Aggiornamento 12.60 di oggi tra l'altro è l'ultimo previsto per la Stagione 2, poi (se gli sviluppatori rispetteranno la tabella di marcia) si passerà attraverso alcuni update secondari fino alla Stagione 3.

Difficile pronunciarsi sui contenuti dell'aggiornamento di oggi 20 maggio 2020, perché prima avremo prima bisogno dell'azione di dataminer e leaker; presumibilmente l'update conterrà file importanti per comprendere finalmente l'evento finale della Stagione 2, chiamato Doomsday, in cui sappiamo già che Mida rivestirà un ruolo fondamentale. Inoltre potrebbero trapelare anche tutte le nuove skin in arrivo nei prossimi giorni, nonché sfide e ricompense a tempo straordinario.