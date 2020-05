Persona 5 Royal, vendite da record in occidente

Persona 5 Royal ha fatto registrare vendite da record in occidente. A dirlo è stata Sega stessa nel suo recente briefing finanziario, dove ha parlato anche di un aumento significativo delle vendite digitali, ormai un trend che sembra inarrestabile.

Sega non ha fornito numeri precisi, quindi non sappiamo quanto Persona 5 Royal abbia venduto in Europa o negli Stati Uniti, ma sembra che abbia superato le aspettative di Sega, che poi è ciò che conta davvero. Lanciato a marzo 2020, è arrivato al quinto posto nelle classifica USA, sotto a titoli vendutissimi quali Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch.

L'unico dato che conosciamo è quello giapponese: in patria Persona 5 Royal ha venduto più di 400.000 copie fisiche nel primo mese. Considerando che si tratta di una riedizione di un gioco già disponibile da anni, pur arricchito di molti contenuti, è un risultato notevole.

Insomma, anche in occidente c'è ancora fame di giochi di ruolo giapponesi, sia classici, come Persona 5 Royal, sia più moderni, come Final Fantasy VII Remake. L'importante è che siano fatti bene, verrebbe da dire.