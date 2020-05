BlizzCon 2020 cancellata causa coronavirus, tornerà nel 2021 come evento in digitale

Anche la BlizzCon 2020 si unisce alla lunga lista di eventi colpiti dal coronavirus, venendo ufficialmente cancellata da Activision Blizzard, che dà a tutti appuntamento direttamente alla BlizzCon 2021, prevista essere interamente in digitale.

"In questo periodo abbiamo tenuto molte discussioni su cosa possa comportare il fatto di organizzare una convention classica, alla luce della situazione attuale e di quello che può comportare in termini di salute e sicurezza un evento di tale portata", ha affermato Saralyn Smith, executive producer della BlizzCon, in un comunicato ufficiale.

"Abbiamo anche discusso delle possibili soluzioni che possiamo intraprendere e tutte possono risultare complicate dalle fluttuazioni nelle linee guida nazionali e locali per quanto riguarda la salute nei prossimi mesi. Alla fine, considerando tutte le opzioni, siamo giunti alla difficile decisione di cancellare la BlizzCon quest'anno".

Smith ha inoltre spiegato che, sebbene per quest'anno non ci sia alcuna possibilità di organizzare un evento alternativo a quello classico, la compagnia sta comunque considerando una nuova organizzazione per l'evento dell'anno prossimo. Non c'è ancora nulla di stabilito in maniera ufficiale, dunque, ma la BlizzCon 2021 potrebbe tenersi in forma digitale, per evitare appunto qualsiasi problematica di salute e sicurezza, anche in considerazione dei vari regolamenti che verranno presi nell'arco dei prossimi mesi.

Questo ovviamente rappresenterà un notevole sconvolgimento, considerando che il contatto diretto tra community e sviluppatori, artisti, cosplayer, musicisti, pro player e altro era il fondamento di tutto l'evento. In ogni caso, la BlizzCon 2020 non si terrà e Activision Blizzard dovrà probabilmente pensare ad altri sistemi per organizzare anche le proprie comunicazioni e annunci riguardanti nuovi giochi e i classici. Tra i titoli che dovevano avere ampio spazio all'evento ci sono Diablo 4 e Overwatch 2, ovviamente, ma anche informazioni su World of Warcraft e altro.