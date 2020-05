Microsoft Edge, la versione 83 contiene il mini videogioco Let's Surf, vediamo come attivarlo

Anche Microsoft Edge con la versione 83 ottiene il suo mini-game "nascosto" ma ufficiale, in maniera simile al famoso endless run con il dinosauro di Google Chrome, in questo caso però tutto incentrato sul Surf, come sintetizza semplicemente anche il nome del gioco.

Esattamente come Dino Runner in Chrome, anche Surf entra in azione quando si verifica un problema con la connessione, dando modo agli utenti di fare qualcosa mentre magari aspettano che internet ricominci a funzionare. Il riferimento è ovviamente al fatto di "surfare" in internet, in questo caso riportato alla sua condizione originaria e marinara.

Il mini-game Surf si presenta peraltro decisamente più avanzato degli altri esempi simili: si tratta di un gioco interamente a colori, che vanta una grafica minimalista ma anche abbastanza complessa, facendo le dovute proporzioni.

Si tratta di una sorta di endless running, anche in questo caso, nel quale però guidiamo un surfista a bordo della sua tavola, intento a navigare in un mare alquanto movimentato e ricco di ostacoli, il tutto inquadrato dall'alto con una telecamera simil-isometrica. Insomma, qualcosa di ben più complesso di un semplice easter egg classico.

Il gioco Surf si può attivare dalla schermata di errore che emerge nel caso ci siano problemi di connessione ma può anche essere giocato dirigendosi all'indirizzo edge://surf utilizzando Microsoft Edge in versione 83. Anche il gameplay si presenta piuttosto ricco, con ben tre modalità: endless, time trial e slalom.

La versione 83 di Microsoft Edge, che peraltro si è dimostrato essere il secondo browser più utilizzato al mondo, dovrebbe già essere disponibile, nel frattempo c'è anche un trailer ufficiale dedicato al nuovo mini videogioco Surf in dotazione al browser internet di Windows 10.