GTA 6, la sua uscita compare nei documenti finanziari di Take Two e Rockstar Games?

Il periodo di uscita di GTA 6 potrebbe essere emerso dai documenti finanziari di Take Two e Rockstar recentemente pubblicati, in base a una sospetta impennata nei costi di marketing prevista tra il 2023 e il 2024.

La questione risulta ulteriormente sospetta perché è stata soggetta anche a uno spostamento: questa improvvisa impennata alle spese per il marketing era infatti precedentemente prevista per l'anno fiscale 2023, che termina a marzo 2023, mentre nei nuovi documenti risulta spostata all'anno fiscale 2024, che termina alla fine di marzo 2024.

Questo potrebbe significare che tale spesa è concentrata soprattutto su un singolo progetto che è evidentemente slittato di qualche mese e un progetto in grado di portare la spesa totale a circa 90 milioni di dollari in marketing (oltre a tutte le altre operazioni previste per il medesimo anno, ovviamente), non può essere che GTA 6.

"Non sappiamo quanto si possa fare affidamento a un ragionamento del genere, ma facciamo notare che una deduzione simile ha portato alla previsione piuttosto accurata del lancio di Red Dead Redemption 2 prima dell'annuncio ufficiale di Rockstar Games.

Dunque GTA 6 potrebbe arrivare sul mercato nel 2023 o all'inizio del 2024, una tempistica che potrebbe alquanto rientrare nel modus operandi standard di Rockstar Games, che solitamente sceglie di lanciare i propri pesi massimi in un periodo in cui le piattaforme hardware hanno raggiunto una certa maturazione, hanno una buona base installata e possono essere spremute più proficuamente che nel periodo di lancio.

Avevamo già fatto presente in precedenza come un arrivo di GTA 6 fosse altamente improbabile prima di marzo 2021, ma l'attesa a quanto pare potrebbe essere nettamente più lunga. D'altra parte, Rockstar Games non ha certo fretta di lanciare GTA 6, considerando che GTA 5 e Red Dead Redemption 2 continuano a far registrare vendite incredibili e nuovi record.

D'altra parte, si prospettano degli anni di intensa attività per Take Two, che ha recentemente annunciato di avere 93 giochi in produzione per i prossimi 5 anni.