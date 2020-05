Silent Hill invade Dead by Daylight: Pyramid Head, la scuola e Cheryl come nuovi contenuti

In attesa di notizie su Silent Hill, intanto registriamo questa particolare collaborazione con Dead by Daylight che vede l'arrivo di contenuti a tema con la serie horror Konami all'interno del celebre gioco horror multiplayer, tra personaggi e ambientazioni.

Pyramid Head, l'iconico ed enigmatico nemico di Silent Hill 2, entra dunque nel cast dei killer all'interno di Dead by Daylight, una nuova introduzione dall'impatto decisamente notevole. La nuova ambientazione è la Midwich Elementary School, e non poteva essere altrimenti essendo questa rimasta una location iconica di Silent Hill e dei videogiochi horror in generale, mentre la nuova sopravvissuta è Cheryl Mason.

I nuovi contenuti sono disponibili da ora nel public test build di Steam, con il rilascio in forma definitiva su PC e console previsto per il 16 giugno 2020. Dead by Daylight: Silent Hill è dunque considerato il nuovo capitolo del gioco horror, un DLC a pagamento che è stato mostrato proprio oggi durante un livestream.

Per l'occasione è stata annunciata anche l'introduzione del multiplayer cross-play e di numerosi aggiornamenti per Dead by Daylight. Il gioco andrà incontro a un rinnovamento grafico di notevole portata, il tutto oltre ai contenuti a tema Silent Hill in arrivo.

Pyramid Head è in grado di utilizzare abilità particolari, attaccando a distanza anche attraverso oggetti, utilizzando la grande lama anche per scavare dei veri e propri fossati nel terreno. Inoltre, può inviare istantaneamente i sopravvissuti catturati nella Cage of Atonement, velocizzando così il processo.

Sia i personaggi che l'ambientazione sono basati sui Silent Hill originali ma ci sono alcune possibilità di modifica dell'aspetto: Cheryl Mason, ad esempio, può essere modificata con una skin che la fa assomigliare a Lisa Garland, altro personaggi presente nel primo e nel terzo Silent Hill. All'interno della collaborazione rientrano anche alcune musiche di Akira Yamaoka, compositore storico della serie.

Nel frattempo, Dead by Daylight è arrivato su piattaforme mobile e ha fatto già segnare oltre un milione di download nelle prime 48 ore, mentre si continuano ad attendere eventuali conferme sul nuovo Silent Hill che potrebbe essere presentato con PS5. Proprio ieri è emerso che il cancellato Silent Hills avrebbe continuato a terrorizzare i giocatori anche da spento, a quanto pare.