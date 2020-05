Formula E: Daniel Abt sospeso anche dalle gare reali dopo aver barato nella corsa eSport

Poteva sembrare un'innocente fregatura ma le cose si stanno mettendo male per Daniel Abt, pilota di Formula E che recentemente è stato scoperto a barare nel corso di un evento eSport, visto che Audi ha deciso di sospendere il pilota anche dalle corse reali ufficiali.

Abbiamo raccontato proprio per come il pilota Daniel Abt sia stato scoperto a barare in una gara eSport: Abt si è fatto sostituire alla guida da Lorenz Hörzing, pro player specializzato in simulazioni di guida, ottenendo peraltro un buon piazzamento rispetto ai risultati raccolti fin lì in ambito eSport.

Proprio le performance di Abt stranamente superiori al normale hanno destato dei sospetti fin durante la gara: il pilota Stoffel Vandoorne aveva avanzato il sospetto che non si trattasse veramente di lui alla guida, tra il serio e il faceto, ma ad aggiungere spessore alle accuse c'era anche il fatto che Abt non risultasse visibile in telecamera nel corso della diretta Zoom contemporanea alla gara.

Il dubbio è stato sollevato anche dal due volte Campione di Formula E Jean-Eric Vergne, e i sospetti si sono diffusi al punto da rendere inevitabile un'indagine. In breve tempo, l'analisi degli indirizzi IP ha confermato le accuse e Daniel Abt è stato squalificato dalla Race at Home Challenge, l'evento eSport organizzato la posto delle gare reali di Formula E per affrontare il periodo di quarantena.

Inizialmente, Daniel Abt sembrava essersela cavata solo con questa squalifica dalle gare virtuali e una multa da 10.000 euro ma poi è arrivato il pugno duro dell'Audi, che l'ha sospeso anche per quanto riguarda le gare reali di Formula E.

È un duto colpo perché Abt è un pilota famoso in ambito Formula E, presente praticamente dall'inizio e anche con ottime prospettive (aveva vinto la penultima gara reale a Tempelhof), inoltre è il figlio di Hans-Jurgen Abt, titolare del team Audi per quanto riguarda vari rami del Motorsport. Insomma, un cheat ha scatenato una bufera di notevoli dimensioni, che potrebbe portare a mettere a rischio la carriera di Abt e anche gli equilibri di Audi, pertanto il pilota si è scusato, chiedendo perdono in un lungo video pubblicato su YouTube, spiegando peraltro di non aver valutato la gravità della cosa, considerata quasi uno scherzo.

Anche Lorenz Hörzing rischia, essendo stato squalificato dalle FE Challenge Series, in attesa di capire precisamente la sua situazione. La Race at Home Challenge si basa sulla simulazione rFactor 2 e vi partecipano piloti di Formula E e pro gamer specializzati in giochi di corse.