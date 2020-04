Dead by Daylight Mobile, oltre un milione di download nelle prime 48 ore

Dead by Daylight Mobile ha totalizzato oltre un milione di download nelle prime 48 ore. Il gioco è disponibile in formato freemium, scaricabile gratuitamente su iOS e Android.

"Siamo incredibilmente entusiasti della reazione dei giocatori di tutto il mondo", ha dichiarato Mathieu Cote, game director di Dead by Daylight. "Portare questo gioco su mobile rappresenta un importante traguardo per il team."

"Riuscirci mantenendo il core gameplay e tutti i contenuti esistenti, inoltre, è qualcosa che gli utenti stanno davvero apprezzando. Vogliamo ringraziarli per il supporto al franchise e dare il benvenuto a tutti i nuovi giocatori."

Esattamente come le versioni PC e console, Dead by Daylight Mobile propone una formula competitiva asimmetrica in cui un utente veste i panni del killer e altri quattro controllano invece le sue potenziali vittime.

L'obiettivo del primo è trovare i fuggiaschi, colpirli e appenderli a dei ganci da macellaio, mentre gli aspiranti sopravvissuti devono attivare dei meccanismi per l'apertura di una porta che gli consentirà di uscire dal livello.