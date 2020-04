Prince of Persia, Ubisoft aggiorna il dominio: annuncio imminente?

Prince of Persia sarà protagonista di un annuncio imminente? A quanto pare Ubisoft ha aggiornato il dominio di due siti legati alla serie nelle scorse ore.

Un'operazione del genere passerebbe ovviamente inosservata, se non avesse a che fare con un franchise che la casa francese tiene chiuso nel cassetto da ormai diversi anni, e se non circolassero da un po' di tempo voci sempre più insistenti sul ritorno di Prince of Persia.

Il nuovo, ipotetico gioco sarà un remake? Considerando che sono passati quasi dieci anni dall'ultimo capitolo, Le Sabbie Dimenticate, probabilmente personaggi e ambientazioni verranno reinventati.

Certo, bisognerà capire se questi ultimi indizi siano effettivamente il segno che qualcosa sta per muoversi in casa Ubisoft o se ci sarà ancora da attendere per sapere se davvero Prince of Persia farà il proprio ritorno.