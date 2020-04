Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, possibile uscita e nuova immagine

Il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo ha un periodo di uscita, una nuova immagine e altri dettagli, rivelati da un possibile leak riportato sul forum Resetera.

Stando alle ultime informazioni, la nuova versione di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, di cui parlava un insider, arriverà nei negozi durante l'autunno di quest'anno ma potrebbe slittare al 2021 per via dell'attuale situazione internazionale.

Si parla di una presentazione all'interno dell'evento digitale che Ubisoft terrà in sostituzione della tradizionale conferenza dell'E3, nonché di un'esperienza dotata di un gameplay e di una storia del tutto simili all'originale, ma con qualche novità.

Il leaker aggiunge inoltre che Yuri Lowenthal tornerà a interpretare il Principe, dopo la recente esperienza con Marvel's Spider-Man.

Arriva infine una nuova immagine trafugata, che potete vedere qui in calce. Non è dato sapere da quale build del gioco provenga, né ovviamente se sia davvero uno screenshot del remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo o meno.

Voi che ne pensate?