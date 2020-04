Pokémon, Jessie del Team Rocket nel cosplay estremamente sexy di Niece Waidhofer

Conoscete Niece Waidhofer? Si tratta di una modella statunitense che si diverte a postare su Instagram immagini molto provocanti, a volte interpretando anche determinati personaggi di anime, manga e videogiochi famosi. Questa volta ha scelto di diventare la Jessie del Team Rocket, che sicuramente ricorderete tra i cattivoni della serie animata Pokémon.

Il cosplay di Niece Waidhofer si traduce in una Jessie estremamente sexy, con tutti gli accessori, l'abbigliamento e i particolari al posto giusto. Chiaramente Niece Waidhofer ha deciso ancora una volta anche di reinterpretare il personaggio in questione, che ad esempio ora possiede capelli spiccatamente rossi, e un abbigliamento molto più succinto e provocante di quanto non lo ricordassimo. Oppure semplicemente il Team Rocket della serie Pokémon con l'età migliora.

Eccovi l'immagine del sexy cosplay di Niece Waidhofer in questione: chiaramente non vedrete mai, neppure nei vostri sogni, un personaggio del genere nella serie animata dei Pokémon. La foto è stata pubblicata inizialmente su Instagram, dove trovate anche il profilo completo dell'artista in questione: ha ottenuto notevoli apprezzamenti, come potete immaginare. Questo cosplay potrebbe tranquillamente rivaleggiare con la migliore Bunny Bulma di Dragon Ball, non trovate?