Halo Infinite, la registrazione dei suoni in un video diario di 343 Industries

Halo Infinite è uno dei progetti più grossi tra quelli attualmente in sviluppo nell'industria videoludica e questo video diario da parte di 343 Industries contribuisce a far capire la dimensione della produzione, visto il lavoro effettuato anche per la semplice registrazione dei suoni da inserire nel mondo di gioco.

È evidente che gli sviluppatori stanno applicando una cura enorme anche in aspetti normalmente considerati piuttosto semplici, come l'inserimento degli effetti audio. Invece di utilizzare asset preimpostati o riciclare quelli già utilizzati, in molti casi 343 Industries ha proceduto con la registrazione diretta di nuovi suoni.

La procedura è più complessa di quanto si possa pensare e coinvolge un notevole movimento di mezzi e personale, come possiamo vedere in questo video. Vari microfoni di diverso tipo sono stati utilizzati per registrare suoni di motori da parte di numerosi veicoli come fuoristrada, elicotteri, aerei e anche mezzi da lavoro.

Queste registrazioni, effettuate in diverse condizioni, verranno poi opportunamente montate e modificate per essere applicate agli elementi presenti in Halo Infinite, con una fedeltà audio probabilmente superiore rispetto a quella che si potrebbe ottenere con l'utilizzo di asset già pronti.

Halo Infinite è un gioco di grande importanza perché rappresenta a tutti gli effetti il futuro della serie, considerando anche il lavoro svolto sullo Slipspace Engine, che secondo gli sviluppatori consente di fare cose prima impossibili. 343 Industries ha fatto presente di recente che il coronavirus e il lavoro da casa potrebbero avere un impatto sullo sviluppo, ma Phil Spencer ha comunque ribadito che tutto questo non dovrebbe avere effetti sull'uscita di Xbox Series X, dunque se anche Halo Infinite dovesse arrivare in ritardo, la console non verrebbe necessariamente posticipata.