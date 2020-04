PS5, l'ex Guerrilla Games chiarisce: non avrà problemi con gli open world

L'ex Guerrilla Games che ha parlato nelle ultime ore di PS5, dicendo che la potenza della console Sony è sostanzialmente inferiore rispetto a quella di Xbox Series X, sostiene di essere stato travisato.

Nello specifico, Chris Grannell ha dichiarato di non aver mai detto che PlayStation 5 avrà problemi con gli open world. "Se le console di attuale generazione riescono a gestirli, PS5 non avrà alcun problema", ha scritto.

Grannell non è tornato sulla questione delle compute unit e del ray tracing in tempo reale, tuttavia, e ha ammesso di non avere a disposizione un devkit di PlayStation 5.

Le sue opinioni, come quelle di diversi altri addetti ai lavori, si basano dunque sulle specifiche delle due piattaforme e non su di una prova diretta delle nuove console: per una dimostrazione in tal senso bisognerà attendere l'autunno.

https://t.co/QqvtZ5bsbZ Pretty sure I didn't say any of that. If current get consoles are fine doing open world games, the power and ability of PS5 is having no trouble.