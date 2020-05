Google Chrome 83: novità per sicurezza, privacy e cookie nel nuovo aggiornamento

Il nuovo aggiornamento di Google Chrome 83 è ora disponibile su PC Windows 10 e porta con sé un numero rilevante di novità; in particolare, ad essere potenziati questa volta sono stati la sicurezza, la privacy e anche il funzionamento dei cookie sui siti web. Cerchiamo di fare il punto della situazione, e di capire che cosa è cambiato.

Il cambiamento più importante di questo aggiornamento per Google Chrome consiste nella nuova schermata delle impostazioni per gestire privacy e sicurezza del web browser. Il redesign mette in evidenza i dati ai quali i siti web possono accedere, in modo tale che gli utenti da PC Windows possano modificare le impostazioni che ritengono più rilevanti. Ora è anche presente una nuova sezione dedicata alla sincronizzazione dei dati di Google Chrome nel cloud. Ancora, è adesso molto più intuitiva la gestione dei dati delle estensioni e a cancellare la cronologia di navigazione sul web. Tutte queste novità arrivano direttamente su Chrome 83, dopo i rallentamenti della versione Google Chrome 82 causa coronavirus.

Oltre alla gestione più intelligente ed intuitiva di privacy e sicurezza, il nuovo aggiornamento di Google Chrome 83 modifica anche il funzionamento dei cookie nella Modalità Incognito (quest'ultima non salva la cronologia di navigazione, né i cookie). Adesso il browser di Google li blocca direttamente e in modo predefinito, a meno che l'utente non scelga di permettere loro l'accesso manualmente, per ogni singola pagina.

Il consiglio è dunque quello di mettere in download il nuovo aggiornamento di Google Chrome 83 il più rapidamente possibile, per poi correre a studiare in modo dettagliato e puntuale tutte le impostazioni inedite presenti. La sicurezza nel mondo del web deve infatti essere sempre la priorità.