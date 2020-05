Fortnite, un nuovo bug permette di modificare le costruzioni nemiche

Glitch e bug sono all'ordine del giorno su Fortnite Capitolo 2: per fortuna di solito gli sviluppatori di Epic Games intervengono tempestivamente per correggerli, in modo da ribilanciare le partite. Il recente Aggiornamento 12.60 ne ha introdotto uno inedito, che permette di modificare le costruzioni nemiche.

Si tratta di un glitch di Fortnite Capitolo 2 davvero tutto particolare: è noto che i giocatori costruiscono degli edifici per difendersi dagli assalti dei nemici. Ora, questo problema dell'Aggiornamento 12.60 consente di modificare non solo le proprie costruzioni, ma anche quelle degli avversari, così da superare agevolmente le loro difese e cominciare a colpirli. Ovviamente ciò normalmente è impossibile: ogni giocatore può modificare soltanto le strutture costruite da se stesso, al massimo dai propri compagni di squadra.

Il glitch viene mostrato nel video qui di seguito riportato: gli streamer in questione sono solo alcuni dei primi ad averlo notato; funziona soltanto se il giocatore che lo utilizza sta guardando verso Nord sulla mappa di gioco di Epic Games. Dato che nei giorni scorsi era assente, è praticamente certo che sia stato introdotto dal recente Aggiornamento 12.60, ora disponibile per il download su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e dispositivi mobile Android e iOS. Gli sviluppatori di Epic Games non si sono ancora pronunciati sulla vicenda, ma lo correggeranno probabilmente con uno dei prossimi update per i bugfix.

L'ultimo, assurdo bug di Fortnite Capitolo 2 riguardava le cabine telefoniche, e costringeva i giocatori a rannicchiarsi in una posizione simile a quella di chi sta pregando. Chissà quante ne vedremo ancora prima del lancio della Stagione 3, e poi ancora oltre.

you take cone floors and stairs 100% when ur looking towards the north 💯 pic.twitter.com/rhKWahyvj4 — reformed calc (@yungcalc) May 20, 2020