Fortnite, buffo glitch della cabina telefonica: le skin si inginocchiano e cominciano a pregare

Glitch e bug divertenti sono all'ordine del giorno, su Fortnite Capitolo 2. Ma l'ultimo scoperto dai giocatori è davvero esilarante, perché crea dei problemi molto particolari alle skin, che si inginocchiano e cominciano a pregare. E no, non vi stiamo prendendo in giro.

Il glitch è legato alle cabine telefoniche, introdotte proprio in occasione della Fortnite Capitolo 2 Stagione 2: sono quelle grazie alle quali è possibile travestirsi da scagnozzi. Il glitch si verifica quando un giocatore viene atterrato all'interno della cabina telefonica: per esempio se la tempesta consuma tutta la sua energia proprio nel preciso momento in cui si sta trasformando in scagnozzo; dunque potete verificare da voi il funzionamento di questo bug, ma solo nelle modalità di gioco in cui è possibile essere atterrati, vale a dire Coppia e Squadre.

Per qualche motivo, il giocatore salta fuori dalla cabina di Fortnite inginocchiato, come se stesse pregando. Ancora più divertente il fatto che possa tranquillamente essere rianimato e continuare a muoversi e a giocare, ma sempre e soltanto in quella posizione. Il video esilarante è stato realizzato da iZicknezz e poi postato su Reddit, dove ha ottenuto rapidamente 7000 upvote e circa 156 commenti nel momento in cui scriviamo.

Epic Games probabilmente correggerà tutto ciò con il prossimo Aggiornamento 12.60, dunque se volete provare il glitch è opportuno farlo subito.