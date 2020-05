PS5, il controller DualSense immaginato con touch screen e moduli trasformabili

Il controller DualSense di PS5 è stato immaginato con touch screen e moduli trasformabili in un suggestivo video pubblicato su Instagram. Troppo bello per essere vero? Esattamente.

Realizzato dal talentuoso designer Bat Not Bad, il filmato utilizza effetti visivi in computer grafica di grande impatto e di eccellente qualità per mostrarci una visione futuristica del controller DualSense.

Quando i tasti del dispositivo si accendono, il touchpad si alza rivelando la sua natura di touch screen per scorrere fra i giochi disponibili, ed è buffa in tal senso la presenza di Ori and the Will of the Wisps fra i vari Fortnite, Marvel's Spider-Man, Anthem e Cyberpunk 2077.

Non è tutto, però: una volta selezionato il titolo, il controller si apre mostrando due file di tasti nascosti, le cui funzioni non appaiono chiarissime, e visualizzando sul touch screen la mappa del battle royale di Epic Games.

Be', come sarà davvero il DualSense? In teoria dovremmo scoprirlo il 4 giugno, durante la presentazione ufficiale di PS5, o almeno è ciò che dicono le ultime voci.