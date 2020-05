Nintendo Switch sta avendo successo e Reggie Fils-Aime si sente gratificato

Reggie Fils-Aime ha detto di sentirsi gratificato dal grande successo riscosso da Nintendo Switch: è la cosa migliore che un ex dirigente possa vedere, a suo avviso.

"Quando mi sono ritirato era importante per me che l'azienda fosse ben posizionata, e che potesse continuare a offrire sorrisi ed esperienze uniche", ha detto Reggie ai microfoni del Washington Post, parlando di quando ha salutato Nintendo per andare in pensione.

"Per un dirigente che si ritira, la cosa migliore è poter vedere l'azienda che continua a fare bene (...) e lo straordinario successo che Nintendo Switch sta riscuotendo non può che gratificarmi."

L'ex presidente di Nintendo of America ha peraltro rivelato di essere un appassionato giocatore di Animal Crossing: New Horizons: "Quando sarà arrivato il momento presenterò al pubblico la mia personale isola", ha detto.

L'abbandono di Nintendo non ha tuttavia segnato la fine della carriera lavorativa di Reggie Fils-Aime, che di recente è entrato nel consiglio di amministrazione di GameStop e in quello di Spin Master.