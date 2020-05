Steam in Cina, Valve ha lanciato una versione censurata e modificata del client?

Una versione di Steam apposita per la Cina sembra essere stata finalmente lanciata sul mercato orientale, dopo essere stata annunciata nel 2018 ma rimasta in lavorazione per un periodo di tempo piuttosto lungo, e pare essere caratterizzata da varie modifiche e censure rispetto al client standard.

Adeguandosi agli stretti regolamenti imposti dalla Cina, dunque, Valve ha lanciato una versione diversa del client Steam in tale territorio, che comporta alcune modifiche piuttosto evidenti anche se si tratta ancora di una versione alpha piuttosto lontana da quella definitiva e non sono ancora presenti i server ufficiali di Steam in tale zona.

Una delle modifiche è il messaggio che compare sullo schermo all'avvio del client, che secondo quanto riportato da Win.gg rispecchia un po' la visione ufficiale del governo cinese sull'uso dei videogiochi: si tratta di un invito alla moderazione e all'evitare giochi dannosi, in maniera simile a quanto si vede anche da queste parti in alcuni casi e com'era uso comune anche nei videogiochi degli anni 90.

La lista amici, a quanto sembra, non riporta informazioni personali: non sono presenti le immagini degli avatar né i nomi, sostituiti da codici identificativi. Queste misure potrebbero essere temporanee e semplicemente derivanti dallo stato ancora embrionale del client, ma queste caratteristiche devono comunque passare attraverso un processo di approvazione dalla parti politiche in Cina.

Pare inoltre che il client di Steam sia organizzato in modo da poter funzionare solo in base alle fasce orarie decise dal governo cinese: sempre secondo il sito Win.gg, risulterebbe impossibile lanciare i giochi in fasce orarie in cui non è consentito il gioco. Anche i titoli presenti dovrebbero essere quelli previsti per la distribuzione ufficiale sul mercato cinese, ovviamente.

In ogni caso, al momento si tratta ancora di voci di corridoio visto che non c'è conferma ufficiale di un lancio cinese di Steam e probabilmente sarà comunque difficile ottenere informazioni precise su questo particolare aspetto.

Per quanto riguarda invece Steam dalle nostre parti, è stata recentemente aggiunta un'attesa funzionalità che aiuta a scegliere giochi dalla libreria, all'interno di vari aggiornamenti previsti per il prossimo periodo che forse prevedono anche un sistema di ricompense e riconoscimenti per gli utenti.