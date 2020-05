Winding Worlds, la recensione

È vero, Apple Arcade tende un po' a esagerare con i videogiochi "artsy" che antepongono spesso lo stile ai valori classici da gioco elettronico e anche in questa recensione di Winding Worlds ci troviamo di fronte a un titolo che rientra abbastanza in questa tendenza, eppure la strana avventura di KO_OP è davvero irresistibile per chiunque sia anche minimamente interessato ai videogiochi come forma di narrazione alternativa. Prima di tutto, perché l'aspetto può facilmente ingannare: c'è un netto contrasto tra lo stile dolce e trasognato della grafica, che ricorda un libro illustrato per bambini, e i concetti più profondi che emergono dalla narrazione, tanto da lasciare alquanto basiti arrivando al finale. L'effetto straniante dato dall'evidente conflitto tra il tono e i contenuti dei dialoghi, e tra questi ultimi e gli eventi che vediamo svolgersi sullo schermo, è quello che rende unico Winding Worlds, prestandosi peraltro a diversi livelli di lettura tra la superficie giocosa e semplice da titolo per bambini e i significati più reconditi che possono essere colti in pieno solo dai più grandi.





La predominanza del racconto è palese, anche se i testi a dire il vero sono anche pochi: Winding Worlds è in sostanza più un esperimento di narrazione interattiva che un videogioco vero e proprio, cosa che potrebbe essere un grosso limite alla sua fruizione. Il puzzle design non è propriamente elaborato e in generale il livello di sfida è sostanzialmente inesistente, visto che la soluzione arriva praticamente da sola per ogni enigma. È un peccato perché alcuni meccanismi dei puzzle sono anche ben congegnati, ma l'idea di basare tutta l'interazione su due singole azioni, che potrebbe sembrare geniale all'apparenza, diventa una limitazione eccessiva per garantire un gameplay minimamente coinvolgente. Rientra tutto nel design generale del gioco, in ogni caso, che punta semplicemente a illustrare uno strano racconto facendoci vivere brevi frammenti di altre storie, fino a un finale che lascia alquanto perplessi ma che avremo la necessità di vedere una volta iniziato il percorso, anche perché questo a dire il vero non dura poi molto.